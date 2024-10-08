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Станислав Бунятов, ныне позиционирующий себя как военный
Новости России
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Розничная стоимость красной икры приближается к ценам
25 сентября мир попрощался с актером Романом Мадяновым
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Россия готова остановить конфликт в Украине при условии
Среди русских женщин ходят слухи, что самые красивые женщины в мире живут в России. Мы нисколько не будем
Интересы Кати кардинально отличаются от увлечений подавляющего большинства современных российских моделей.
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Многие водители попадали в ситуацию, когда начинали
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Долгое время модель Stepway прочно ассоциировалась
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«Да они 100 тыс км не проедут»: китайские моторы Chery-Exeed-Omoda хлам или надежные агрегаты? Инженер по гарантии рассказал правду
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В чём плавают консервированные оливки? Одни называют
Здоровье
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Рецепты
Одну среднюю луковицу нарезаю кубиками. Лук отправляю
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“Что делать, если я не умею целоваться?” Учиться!
Рецепты
Около месяца назад думала над тем, чтобы испечь к чаю.